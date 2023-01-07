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زيلينسكي يفرض عقوبات ضد شخصيات اجتماعية وفنانين وصحفيين روس

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زيلينسكي يفرض عقوبات ضد شخصيات اجتماعية وفنانين وصحفيين روس
Gettyimages.ru
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وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مرسوم يصادق على تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر في 6 يناير والمتعلق بتعديل قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات

وتضمن القرار، مجموعة من الفنانين والمطربين والصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروس والأوكرانيين الذين شملتهم العقوبات.

وتشمل العقوبات المطربات الروسيات ايرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميتري بيلان وألكسندر بوينوف وفيليب كيركوروف .

وفي القائمة مطربة الأوبرا المشهورة آنّا نيتريبكو والمخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميدان يفغيني بيتروسيا.

وشملت عقوبات زيلينسكي، رئيس تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان.

تضم قائمة العقوبات الجديدة بشكل إجمالي، 119 شخصا.

المصدر: وكالات  

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