شركة روسية في صدد تصوير فيلم كرتون مستوحى من نوادر جحا

تعمل ورشة Bazelevs السينمائية الروسية بالتعاون مع فنانين أتراك على تصوير فيلم الرسوم المتحركة "جحا نصر الدين".

أفادت بذلك المديرة العامة للورشة ليلى رستموفا على قناة "تليغرام" التابعة للورشة. وقالت إن "الأصدقاء الأتراك انضموا إلى مشروعنا وتولوا إنتاج الفيلم".

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يذكر أن المخرج السينمائي المعروف، تيمور بكمامبيتوف باع حصة من الجزء الروسي من استوديو Bazelevs لـ رستموفا، وأن المدير التجاري تيمور أسدوف تولى إخراج الفيلم من لوس أنجلوس، مع العلم أنه لا يزال يمتلك الحصة الأمريكية من الورشة.

وستشكل مسرحية الدمى المستوحاة من نوادر جحا أساسا لفيلم الرسوم المتحركة "خوجه (جحا) نصر الدين". وقد تم أول عرض للمسرحية عام 2021 في مسرح الأمم بموسكو.

يذكر أن الفيلم سيصوّر الشخصية الأسطورية لـلحجة نصر الدين خوجه (جحا) الذي يروي قصص الحرية والحب والفقراء، فيما ستدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة على خلفية الشوارع الضيقة لمدينة أسيوية قديمة والسوق الشرقية وقصر الأمير تيمور حيث يروي نصر الدين خوجه (جحا) قصصه.

المصدر: تاس