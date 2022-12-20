موسكو تحتضن مهرجان "حرارة القلب" بمشاركة طلاب مدارس الفنون في دونباس

تقيم بلدية موسكو في الفترة ما بين 20 و25 ديسمبر مهرجان "حرارة القلب" بمشاركة الطلاب والأساتذة في مدارس الفنون للأطفال في منطقة دونباس.

صرح بذلك ناطق باسم إدارة الثقافة في بلدية موسكو وقال:" إن "حرارة القلب" هو مشروع سنوي فريد من نوعه تستضيفه موسكو ليتوّج بحفل موسيقي كبير يقام تحت عنوان "تساوي الإمكانيات، موسكو – دونباس".

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وقد تأهل العام الجاري للمشاركة في الدور النهائي للمهرجان طلاب 16 مدرسة من مدارس الفنون يمثلون مدن دونيتسك، ياسينوفاتايا، ماكييفكا، غورلوفكا، نوفو آزوفسك، كومسومولسكويه ويقدمون الرقص الشعبي ورقص الباليه والغناء والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة.

وقال الناطق إن الحفل الختامي الكبير "موسكو – دونباس" الذي سيقام يوم 23 ديسمبر سيجمع بين مختلف أنواع واتجاهات الفنون.

وسيقوم طلاب مدارس الفنون في موسكو ودونيتسك على خشبة مدرسة الفنون المسرحية في موسكو، بأداء المقطوعات الموسيقية للمؤلفين الموسيقيين على البيانو والكمان والفلوت والساكسفون والإكسيليفون وغيرها من الآلات الموسيقية وسيغنون الأغاني الشعبية وسيقدمون عروض الرقص.

وأشار الناطق إلى أن مهرجان "حرارة القلب" سيصبح حدثا ثقافيا هاما وقد سبقه توقيع اتفاقية شراكة بين مدارس الفنون في موسكو ودونباس.

وسيزور المشاركون في الدور النهائي للمهرجان معالم العاصمة الروسية، وبينها كونسرفاتوار "تشايكوفسكي" الحكومي ومتحف فيسوتسكي" الحكومي ومركز "استروفسكي" الثقافي ومتحف معركة "بورودينو" عام 1812 مع جيش نابوليون وغيرها من المعالم الموسيقية والتاريخية في موسكو.

المصدر: تاس