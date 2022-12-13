تجنيد موسيقي من فرقة BTS الكورية للخدمة العسكرية على الحدود مع الجارة الشمالية

وصل، كيم سوك تشين، المشارك في فرقة BTS الكورية الجنوبية المعروفة لموسيقى البوب إلى معسكر تدريبي لأداء الخدمة النظامية في صفوف القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

أفادت بذلك وكالة Yonhap الكورية الجنوبية. وأشارت الوكالة إلى أن المعسكر يقع بالقرب من الحدود بين كوريتيْن الشمالية والجنوبية. وستستغرق دورة تدريب الجندي الشاب 5 أسابيع، ثم سينتقل إلى معسكر آخر لأداء الخدمة النظامية في إحدى وحدات الجيش.

وتتراوح فترة الخدمة العسكرية للمجنّدين في جمهورية كوريا الجنوبية بين 18 و21 شهرا.

وكان، تشين، من الأوائل والشباب الأكبر سنا بين المشاركين في الفرقة الموسيقية من تم تجنيده للخدمة في الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت شركة Big Hit Music التي تتولى إدارة الفرقة الموسيقية قد أفادت في وقت سابق بأن بقية الموسيقيين في الفرقة سيؤدون كذلك الخدمة العسكرية مع مرور الوقت.

المصدر: نوفوستي