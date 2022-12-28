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من أجل سيلفي.. "حافية القدمين" تغضب "القيصر" في دبي (فيديو)

الثقافة والفن

من أجل سيلفي..
معجبة تقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر
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فاجأت إحدى المعجبات، النجم العراقي كاظم الساهر، باقتحامها "حافية القدمين" المسرح أثناء غنائه لالتقاط صورة "سيلفي" تذكارية معه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيدة وهي تصعد إلى المسرح وتتجه نحو "القيصر"، خلال حفله الذي أحياه مساء الجمعة في دبي، على مسرح "دبي أوبرا"، وسط حضور جماهيري كبير.

ولم تكتف المعجبة بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول، الأمر الذي أثار استياء الفنان العراقي.

المصدر: RT

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