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أصالة تغضب الجزائريين (فيديو)

الثقافة والفن

أصالة تغضب الجزائريين (فيديو)
أصالة
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أثارت الفنانة السورية أصالة نصري غضب الجزائريين بعد ظهورها بحلي "خيط الروح"، الذي يعتبر من التراث الجزائري، في فيديو كليب مشترك مع الفنانة المغربية أسماء لمنور.

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وتظهر أصالة في ديو غنائي مع لمنور بعنوان "سيد الغرام"، وهي ترتدي على جبينها "خيط الروح"، في مظهر اعتبر الجزائريون أنه يوحي بأن "خيط الروح" من التقاليد المغربية، وهو ما تسبب بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إحدى المغردات على "تويتر": "كل يوم نستيقظ على سطو جديد على تراثنا من طرف البعض الحلي الي لابسته أصالة هو جزائري، وهو خيط الروح أو الزروف وهو مصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية أو الشدة التلمسانية.. الخبث أنو لابسينو لآصالة ومتأكدة من دون علمها لآكثر ترويجا".

وقالت مغردة أخرى: "الحلي لي ترتديه المغنية السورية أصالة هو حلي جزائري اسمه " خيط الروح " ما نعرف وش دخل تقاليدنا 🇩🇿 في هذا الفيديو كليب ؟؟؟ سؤال بريئ حسب الكليب هذي أغنية مغربية ولا غجرية".

وعلقت أخرى: "خيط الروح الجزائري ماذا يفعل في جبين أصالة نصري؟ ماهو الهدف من وضعه في كليب لاغنية مغربية ؟".

واشتهر "خيط الروح"، أو "الزروف" باللهجة الجزائرية، لدى سكان الغرب الجزائري قبل أن تصبح شعبيته واسعة في كل البلاد.

وهو حلي متجذر في عمق التقاليد الجزائرية، ينتقل من الأم إلى الابنة بالميراث ويحتفظ به مدى الحياة، وهناك عائلات لا تزال تحتفظ بخيط روح من القرن 18.

ويكون مصنوع من الذهب أو الفضة، وترتديه العاصميات مع الألبسة التقليدية الجزائرية، كالشدة التلمسانية أو الكاراكو مثلا. بدأت قصته مع رجل فقير، لكنه أصبح اليوم واحدا من أغلى المجوهرات في الجزائر.

وفي وقت سابق، طرحت أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهي ديو مع المطربة أسماء لمنور.

ونشرت جزءا من الأغنية من خلال حساب على "إنستغرام"، معلقة: "أغنية فيها كم من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكل الحب والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور".

المصدر: RT

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