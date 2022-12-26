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مسرح إيطالي لا يستبعد التخلي عن عرض باليه "راسبوتين" بسبب ورود تهديدات

الثقافة والفن

مسرح إيطالي لا يستبعد التخلي عن عرض باليه
mk.ru
راقص الباليه سيرغي بولونين
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أعلنت إدارة مسرح"أرتشيمبولدي" من ميلان الإيطالية إنها تدرس أمكانية إلغاء باليه "راسبوتين" بمشاركة راقص الباليه الروسي المعروف، سيرغي بولونين.

وذلك بعد تلقي العديد من التهديدات من أشخاص مجهولين.

أفادت بذلك صحيفة Corriere della Sera  الإيطالية التي قالت إن مدير المسرح، جان ماليو لونغوني لا يستبعد إلغاء عروض الباليه لتلقيه تهديدات عديدة، وذلك على الرغم من أن مسرحه كان قد أقام حفلات موسيقية كبيرة بمشاركة الفنانين الأوكرانيين.

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وقال مدير المسرح، "قد لقيتُ أنا وفناني المسرح تهديدات بحجة دعم السلام. هم يريدون السلام ويحاولون في الوقت نفسه إجبار الآخرين ذوي الرأي المختلف عن آرائهم على السكوت".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هذه الفضيحة افتعلتها منظمات مختلفة موالية للنظام الأوكراني.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الباليه الذي يشارك فيه الراقص الروسي الشهير يخطط لعرضه في 28 و29 يناير عام 2023. وقالت إن برنامج المسرح يتضمن عروض راقص الباليه سيرغي بولونين منذ ديسمبر عام 2019.

يذكر أن مسرح "لا سكالا"  افتتح موسمه في ديسمبر الماضي بأوبرا "بوريس غودونوف" من تأليف الموسيقي الروسي الشهير في القرن الـ19 مودست موسورغسكي، وذلك بمشاركة مغني الأوبرا الروسي المعروف إلدار عبد الرزاقوف الذي قام بأداء الدور الرئيسي في الأوبرا.

المصدر: تاس

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