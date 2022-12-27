 
مباشر
عاجل
بوتين يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود

افتتاح مهرجان للتماثيل الجليدية في موسكو

الثقافة والفن

افتتاح مهرجان للتماثيل الجليدية في موسكو
3.wi-fi.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufxv

ستنشأ في متنزه "موزيون" بموسكو تماثيل جليدية وثلجية تعكس تاريخ روسيا وأهم معالمها وآثارها.

 وذلك في إطار مهرجان "الثلج والجليد في موسكو" الذي سيقام في الفترة ما بين 28 ديسمبر الجاري و28 يناير المقبل. جاء ذلك على الموقع الرسمي لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

إقرأ المزيد
مسابقة نحت تماثيل الجليد بمدينة بيرم الروسية
مسابقة نحت تماثيل الجليد بمدينة بيرم الروسية

ويشير بيان نشره الموقع إلى أن التماثيل الثلجية والجليدية التي يبلغ ارتفاع بعضها 7 أمتار ستحتل مساحة المتنزه كلها تقريبا. أما الممشى المركزي للمتنزه فسيشهد نصب التماثيل الجليدية للقائد القديس ألكسندر نيفسكي، الإمبراطور بطرس الأكبر، القائد العسكري ميخائيل كوتوزوف، الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين وغيرهم.

أما بقية أنحاء المتنزه فستزيّنها تماثيل جليدية وثلجية ستجسّد معالم تاريخية وطبيعية مثل نوافير شبه جزيرة كامتشاتكا، بحيرة بايكال، مجمع القصور في بترهوف، كاتدرائية "فاسيلي بلاجِنّي"، وغيرها من المعالم والآثار.

وستتاح لضيوف المتنزه كذلك فرصة للاطلاع على تماثيل  أبطال الحكايات الشعبية الروسية والأرنب المائي، بصفة رمزا للعام الشرقي القادم.

 المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا