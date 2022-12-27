افتتاح مهرجان للتماثيل الجليدية في موسكو

ستنشأ في متنزه "موزيون" بموسكو تماثيل جليدية وثلجية تعكس تاريخ روسيا وأهم معالمها وآثارها.

وذلك في إطار مهرجان "الثلج والجليد في موسكو" الذي سيقام في الفترة ما بين 28 ديسمبر الجاري و28 يناير المقبل. جاء ذلك على الموقع الرسمي لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

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ويشير بيان نشره الموقع إلى أن التماثيل الثلجية والجليدية التي يبلغ ارتفاع بعضها 7 أمتار ستحتل مساحة المتنزه كلها تقريبا. أما الممشى المركزي للمتنزه فسيشهد نصب التماثيل الجليدية للقائد القديس ألكسندر نيفسكي، الإمبراطور بطرس الأكبر، القائد العسكري ميخائيل كوتوزوف، الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين وغيرهم.

أما بقية أنحاء المتنزه فستزيّنها تماثيل جليدية وثلجية ستجسّد معالم تاريخية وطبيعية مثل نوافير شبه جزيرة كامتشاتكا، بحيرة بايكال، مجمع القصور في بترهوف، كاتدرائية "فاسيلي بلاجِنّي"، وغيرها من المعالم والآثار.

وستتاح لضيوف المتنزه كذلك فرصة للاطلاع على تماثيل أبطال الحكايات الشعبية الروسية والأرنب المائي، بصفة رمزا للعام الشرقي القادم.

المصدر: تاس