موسكو تحتفي بأديب لبنان العظيم جبران خليل جبران

أقام معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومركز الدراسات العربية والإسلامية مع جمعية "البيت اللبناني" في روسيا احتفالا تكريميا للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران.

وجرت الفعالية بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب من سوريا واليمن والسودان وممثل الكنيسة الأنطاكية الأرثوذوكسية في روسيا المطران نيفن، وسفير روسيا الاتحادية السابق في بيروت ألكسندر زاسيبكين، إضافة الى عدد من الباحثين الروس والعرب في الأدب والفلسفة وجمع من الحضور.

وتضمنت الاحتفالية تقديم الكتاب عن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمه "البيت اللبناني" العام المنصرم بمناسبة الذكرى الـ90 لرحيل جبران والذي تضمن 17 بحثا تناولت حياة وأعمال ونقد وفلسفة وفنون هذا الإنسان الذي شكل بحد ذاته ظاهرة ثقافية فريدة من نوعها كان لها تأثير كبير على مجمل الفكر الإنساني وطرحت الكثير من التساؤلات التي ما فتئ الأتباع والنقاد يحاولون الوصول، دون فائدة ملحوظة، إلى خلاصات ترضي هواجسهم.

وقدمت الحفل مسؤولة المركز الثقافي المشرقي في معهد الاستشراق لارا راوندي فدائي، وتحدث خلاله مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية د. فاسيلي كوزنتسوف، ومستشار السفارة السورية في موسكو عبد الرزاق اسماعيل، وعدد من الباحثين الذين شاركوا في المؤتمر الدولي المذكور أعلاه (الدكاترة توفيق إبراهيم وماريا نيقولاييفا وإيرينا تساريغورودتسيفا).

كما تلي بحث عن تأثير ونقد جبران خليل جبران أرسله خصيصا للفعالية الدكتور الفلسطيني محمود شريح من لبنان، واختتم هذا القسم من الحفل بكلمة مسؤول اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي ونائب رئيس البيت اللبناني د. مشعل خداج الذي تحدث بإيجاز عن النشاطات الثقافية للجمعية مع بعض التفصيل عن المؤتمر موضوع الاحتفالية والكتاب الصادر عن أعماله، كما تم التنويه بصورة خاصة باهتمام البحاثة والمستشرقين الروس بتراث جبران خليل جبران، هذا الاهتمام الذي يعود لأكثر من قرن وأشير إلى العلاقة التي قامت بينه وبين كراتشوفسكي، أحد أهم المستشرقين الروس.

وتخلل الاحتفالية فقرات موسيقية استمع فيها الحاضرون إلى موسيقى شرقية كلاسيكية لموسيقاريين روس مشهورين ومقطوعات لموسيقى أغان وضعت على أشعار جبران من توزيع البروفيسور سليم سعد، خريج كونسرفاتوار موسكو، عزفتها على الكمان الموسيقية الشابة والحائزة على عدة جوائز عالمية أناستاسيا بارانوفا.

وقرأ العالم الروسي البارز في بنية وقواعد اللغة العربية فلاديمير ليبيديف مقطعا من مؤلف جبران خليل جبران الشهير "الفرق بين السهر"، كما عرضت بالتوازي مع كلمات المتحدثين على الشاشة رسومات لجبران ومناظر لمسقط رأسه بشري ولمتحفه فيها.

وفي ختام الحفل تم توزيع نسخ من كتاب أعمال المؤتمر الدولي المكرس للذكرى الـ90 لرحيل جبران على الحضور.

المصدر: RT