تفاصيل مشاجرة فنان مصري وطليقته (صورة)

تناقلت وسائل التواصل ووسائل الإعلام مشاجرة لفنان مصري مشهور واشتباك بالأيدي مع طليقته، دفعه إلى تقديم بلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته.

وبحسب موقع المصريون، أصيب المطرب سعد الصغير، بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته الراقصة برلنتي عامر، ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته.

وفي التفاصيل، تفاجأ سعد الصغير بتوقيفه من قبل طليقته برلنتي التي توجد خلافات بينهما، وذلك على مدخل البوابة الرابعة من منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واشتبكت معه ومزقت ومن معها ملابسه وأحدثت له إصابة بالأنف، وقامت بسرقة مبلغ مالي كان موجودا بسيارته، وفرت هاربة، بحسب بلاغه.

ثم قاد الصغير السيارة وسار فيها على الطريق بسرعة جنونية، لتقف برلنتي بسيارتها فجأة فيصطدم بها من الخلف، فتعرضت لبعض الإصابات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا من أجهزة الأمن بورود بلاغ من الصغير ضد طليقته برلنتي وشقيقتها ندى، يتهمهما بالتعدي عليه وإحداث إصابة بأنفه وسرقته، بالوقت ذاته حررت طليقته بلاغًا ضده بدعوى الدهس بسيارته الملاكي.

ووفق تحريات أجهزة الأمن، فإن برلنتي كانت برفقة شقيقتها بمنطقة حدائق الأهرام، وحين رأت طليقها نشبت بينهما مشادة كلامية وصلت للاشتباك بالأيدي، وخلالها تسللت إلى السيارة وعثرت على مبلغ مالي يخصه واختطفت جواز سفره ومزقته أمامه، ثم اعتدت عليه بالضرب، وأحدثت له إصابة في الأنف، بالاشتراك مع شقيقتها ومزقت ملابسه.

وقال الصغير، في المحضر، إن طليقته، برفقة شقيقتها، لاذتا بالفرار بسيارتها عقب اعتدائها عليه فلاحقها بسيارته فاصطدم بها من الخلف، مشيرا إلى أن سبب الواقعة رغبة طليقته العودة إليه من جديد.

وتبين استقرار الحالة الصحية لبرلنتي وشقيقتها، بعد خضوعهما للعلاج في مستشفى الهرم العام إثر إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فيما تبين عدم حاجة الصغير لنقله إلى المستشفى.

سرقت جواز سفره ومبلغا ماليا مطاردة بالسيارات بين سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر داخل حدائق الأهرام|القصة الكاملة لمشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر وأسرتها في حدائق الأهرام وأخر تطورات الواقعة داخل قسم الهرم#سعد_الصغير#برلنتي_عامر#سعد_الصغير_وبرلنتي_عامرhttps://t.co/ufY7IaqxZNpic.twitter.com/xpM1IoS73Q — حدث الساعة مع إسلام محمد (@Islammado1985) December 17, 2022

المصدر: المصريون