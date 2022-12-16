مصر.. مفاجأة مدوّية في حادث اصطدام سيارة الفنان سعد الصغير بشخصين

كشف التحقيق أن خلافا وقع بين الفنان المصري سعد الصغير وزوجته دفعهما للشجار في الشارع، حيث هربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارتهن، وطاردهن سعد الصغير بسيارته التي اصطدمت بمركبتهن.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم، بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

وتبين من الفحص الأولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة.

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة الأسبوع