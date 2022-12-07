الصين في صدد الانضمام إلى اليونسكو الأوراسية

تدرس الصين إمكانية انضمامها إل منظمة اليونسكو الأوراسية.

أعلن ذلك المندوب الصيني الدائم في منظمة اليونسكو الأممية، جان دزينغ، على هامش المنتدى الدولي الذي يعقد في مدينة قازان الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لتبني ميثاق حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي.

إقرأ المزيد

يذكر أن الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، أندريه بليانينوف، كان قد اقترح في وقت سابق باستحداث منظمة اليونسكو الأوراسية التي من شأنها إعداد قائمة بالقيم الحضارية والطبيعية في القارة الأوراسية.

وقال المندوب الصيني في "اليونسكو" إن جمهورية الصين الشعبية ترحّب مبدئيا وبشتى الوسائل بالمنظمات المتعددة الأطراف للتعاون في مجال ترويج الجوانب الحضارية والثقافية والأثنية والدينية.

ومضى قائلا:" إن الصين، شأنها شأن روسيا، هي بلد عضو في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة "بريكس" ترحب بهذا الاقتراح بشتى الوسائل. ونظرا إلى أن "اليونسكو" هي المنظمة الأممية المتعددة الأطراف والمذاهب فيمكن أن تظهر دائما جوانب تستحق تطويرها والتعاون من أجل ترويجها، وستساعد مثل هذه الجهود على تخطي هذه الأوقات المعقدة".

جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لحماية التراث الحضاري والطبيعي يعقد في الفترة ما بين 5 و8 ديسمبر الجاري في مدينة قازان الروسية.

وتعقد في إطار المنتدى 9 ندوات مختلفة، بما في ذلك ندوة "طريق الحرير العظيم" وندوة "آثار تدمر السورية"، فضلا عن ندوة الآثار الدينية التي يشارك فيها ممثلون عن أهم الأديان العالمية.

يذكر أن اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي هي من أهم المعاهدات الدولية المعترف بها دوليا التي تم عقدها برعاية منظمة "اليونسكو" الأممية التي شَكلت على مدى الـ50 عاما الماضية قائمة بالآثار الحضارية والطبيعية البارزة التي لها أهمية بالغة على مستوى البشرية أجمع والتي بحاجة إلى حماية.

المصدر: تاس