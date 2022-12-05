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معرض فريد من نوعه في موسكو عن تقاليد "شرب الشاي"

الثقافة والفن

معرض فريد من نوعه في موسكو عن تقاليد
youtube/Иван Соколов
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يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، لذا يحتفل العديد من البلدان ومن بينها روسيا بهذا المشروب الذي يعد احتساؤه جزءا من التقاليد الشعبية اليومية.

وللاحتفاء بهذا المشروب قرر متحف تروبينين في موسكو هذا العام إقامة معرض تحت عنوان "موضة الشاي"، شارك في تنظيمه مختصون من عدة معارض روسية وفنانون ورواد أعمال، وكرّس هذا المعرض بشكل أساسي لإظهار تقاليد شرب الشاي في موسكو في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وسيتمكن رواد المعرض من مشاهدة بعض المقتنيات التاريخية المرتبطة بالحلويات وتقاليد شرب الشاي في روسيا من القرنين الماضيين، بالإضافة إلى لوحات ومعروضات الحرف والمصنوعات اليدوية التي تتعلق بالشاي ووسائل تحضيره وشربه مثل السماورات التي صنعت في مدينة تولا أوائل القرن العشرين، وصناديق خصصت للحلويات صنعت في  عام 1898.

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تم تنفيذ التصميم الفني للمعرض من قبل مؤرخ الموضة وجامع التحف والفنان ألكسندر فاسيليف، وتقام فعاليات المعرض في متحف "تروبينين" بموسكو في الفترة ما بين 2 ديسمبر الجاري و29 يناير 2023.

المصدر: RT

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