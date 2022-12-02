افتتاح مسابقة "كسارة البندق" الدولية التلفزيونية للموسيقيين الشباب في موسكو

شهدت قاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية في موسكو الخميس 1 ديسمبر افتتاح مسابقة "كسارة البندق" التلفزيونية الدولية الـ23 للموسيقيين الشباب.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن 47 موسيقيا فتيا تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و14 عاما يمثلون روسيا وبيلاروس وبريطانيا و كازاخستان وأرمينيا تأهلوا للدور الأول لمسابقة العام الجاري.

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وأعقب مراسم افتتاح المسابقة حفل موسيقي كبير شارك فيه نجوم المسابقات السابقة، بمن فيهم حائز الجائزة البرونزية عام 2021 سيميون سولوماتنبكوف (البوق)، حائزة الجائزة الذهبية عام 2016 صوفيا تيورينا (الساكسفون)، حائز الجائزة الفضية عام 2021 قسطنطين سيتيف (الساكسفون)، وغيرهم من نجوم الأعوام الماضية ، فضلا عن أعضاء لجنة التحكيم، نيبويشا جفكوفيتش (الإيقاع)، دينيس لوباتشيف (الناي)، آنا تسيبوليفا (البيانو) ، فيودور شاخوف (التوبا) ، كيريل كرافتسوف (التشيلو) الذين شاركوا في الحفل أيضا.

واستمع الجمهور إلى البولونيز من أوبرا "يفجيني أونيجين" و"فالس الورود " من تأليف فيودور تشايكوفسكي، ومقدمة أوبرا "ويليام تيل" من تأليف روسيني ومؤلفات موسيقية أخرى.

وكان ضمن ضيوف الحفل الموسيقى مشاركون يتنافسون في 3 فئات، وهي: البيانو، الآلات الموسيقية الوترية والآلات الموسيقية النحاسية.

وستستمر الترشيحات الجمعة 2 نوفمبر أيضا. أما الحفل الموسيقي الختامي للمسابقة فسيقام في 8 ديسمبر الجاري.

يذكر أن قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية هي التي تولت تنظيم المسابقة.

المصدر: تاس