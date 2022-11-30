مركز نيكيتا ميخالكوف يقدّم مسرحية شعرية في دونباس

سيقدّم مركز المسرح والسينما بموسكو مسرحية شعرية موسيقية بعنوان "العيش والدموع والحب" من إخراج فنان الشعب الروسي سيرغي غارماش في عاصمة جمهورية لوغانسك.

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وذلك بمشاركة المخرج السينمائي الروسي المشهور نيكيتا ميخالكوف. وستبدأ عروض مركز"نيكيتا ميخالكوف" في مدينة لوغانسك في 1 ديسمبر المقبل في إطار برنامج وزارة الثقافة الروسية لعموم روسيا.

وقد تولى إخراج المسرحية فنان الشعب الروسي سيرغي غارماش، وتتضمن المسرحية مقتطفات من قصص الكاتبيْن الروسييْن المشتهرين في القرن العشرين قسطنطين باوستوفسكي وألكسندر كوبرين وقصائد الشاعر ساشا تشورني وموسيقى المؤلفين الموسيقيين الروس بيوتر تشايكوفسكي، ألفريد شنيدكي، دميتري شوستاكوفيتش.

المصدر: تاس