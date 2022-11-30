 
مباشر

مركز نيكيتا ميخالكوف يقدّم مسرحية شعرية في دونباس

الثقافة والفن

مركز نيكيتا ميخالكوف يقدّم مسرحية شعرية في دونباس
mklnr.su
فنان الشعب سيرغي غارماش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9pk

سيقدّم مركز المسرح والسينما بموسكو مسرحية شعرية موسيقية بعنوان "العيش والدموع والحب" من إخراج فنان الشعب الروسي سيرغي غارماش في عاصمة جمهورية لوغانسك.

إقرأ المزيد
محج قلعة تشهد عرض مسرحية مستوحاة من قصيدة رسول حمزاتوف
محج قلعة تشهد عرض مسرحية مستوحاة من قصيدة رسول حمزاتوف

وذلك بمشاركة المخرج السينمائي الروسي المشهور نيكيتا ميخالكوف. وستبدأ عروض مركز"نيكيتا ميخالكوف" في مدينة لوغانسك في 1 ديسمبر المقبل في إطار برنامج وزارة الثقافة الروسية لعموم روسيا.

وقد تولى إخراج المسرحية فنان الشعب الروسي سيرغي غارماش، وتتضمن المسرحية مقتطفات من قصص الكاتبيْن الروسييْن المشتهرين في القرن العشرين قسطنطين باوستوفسكي وألكسندر كوبرين وقصائد الشاعر ساشا تشورني وموسيقى المؤلفين الموسيقيين الروس بيوتر تشايكوفسكي، ألفريد شنيدكي، دميتري شوستاكوفيتش.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا