محج قلعة تشهد عرض مسرحية مستوحاة من قصيدة رسول حمزاتوف

تشهد عاصمة جمهورية داغستان الروسية محج قلعة يوم 26 نوفمبر عرض مسرحية" الحفل الموسيقي الذي لم يتم إتمامه" المستوحاة من قصيدة الشاعر الداغستاني المشهور رسول حمزاتوف.

أفادت بذلك الخميس 24 نوفمبر الخدمة الصحافية في وزارة الثقافة الداغستانية.

وقالت الخدمة الصحافية إن المسرحية المستوحاة من قصيدة رسول حمزاتوف "الحفل الموسيقي" تم تجديدها في المسرح الروسي. وكانت المسرحية قد عرضت في المسرح الروسي بالعاصمة الداغستانية لأول مرة عام 2003 حين تولى حمزاتوف نفسه والمترجمة مارينا أحميدوفا ترجمة نص المسرحية إلى اللغة الروسية.

ولم يشاهد رسول حمزاتوف تلك المسرحية بسبب وفاته قبل عرضها ببضعة أيام. وقد كرست القصيدة والمسرحية إلى مصير 3 أشقاء يمرون بطرق شاقة مليئة بالمآسي قبل أن يلتقوا في مكان جديد.

وتولى الفنان الروسي القدير، اسكندربيك تولباروف، عام 2022 إخراج المسرحية الأدبية الموسيقية المجددة على خشبة المسرح الروسي في محج قلعة.

يذكر أن عام 2023 يصادف حلول الذكرى المئوية لولادة الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف الذي ولد يوم 8 سبتمبر عام 1923 في قرية (تسادا) الأفارية في داغستان، ويتضمن نتاجه الشعري والنثري عشرات الكتب المؤلفة باللغتيْن الأفارية والروسية، ومن بينها "النجوم الشامخة"، "المخطوطات"، "عام ميلادي". وشكل الكثير من أشعاره أساسا للأغنيات الشعبية. ومن أكثرها رواجا "الغرانيق" التي ترجمت إلى اللغة الروسية في أغنية "جورافلي jouravli" ولغات أخرى.

المصدر: تاس