متاحف ومسارح روسية تقيم فعالية ثقافية في تركيا

أقيم في دار الصداقة الروسية التركية بأنقرة حفل تعريف بالمتاحف والمسارح الروسية الرائدة.

وعقد المشاركون في الفعالية الثقافية ندوة بحث فيها التعاون بين البلدين في مجال الثقافة.

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وأعلن السفير الروسي في تركيا، أليكسي يرخوف، في كلمة ألقاها في الفعالية أنه "كان يخطط أولا لإقامة مهرجان ثقافي كبير في أنقرة، لكن الحياة أدخلت تعديلات في تلك الخطة وجعلتنا نلغي حتى عروضا تقليدية لفرقة "ألكسندروف" التي أطلق عليها الأتراك تسمية "جوقة الجيش الأحمر". لكن دار الصداقة الروسية التركية في أنقرة استطاعت على الرغم من كل العقبات عقد اجتماع ثقافي حضره الفنانون ومديرو المتاحف في كلا البلدين".

وأعاد مدير دار الصداقة الروسية التركية، أرول أوروغلو، إلى الأذهان إن أول لقاء بين الفنانين الروس والأتراك عقد عام 1935 برعاية الرئيس التركي آنذاك مصطفى كمال أتاتورك، وحضر ذاك اللقاء المؤلف الموسيقي السوفيتي المشهور، دميتري شوستاكوفيتش، الذي قدم للجمهور التركي حفلا موسيقيا رائعا في متحف الفنون الجميلة بأنقرة.

وقال رئيس جمعية العلاقات الثقافية والعلمية مع تركيا في بطرسبورغ التي بادرت إلى عقد هذا الاجتماع إن الفنانين الروس والأتراك وجدوا فرصة للتواصل دون أية حواجز بيروقراطية.

وشهدت دار الصداقة الروسية التركية في إطار الاجتماع بين الفنانين إقامة معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "قرية القيصر: أمس واليوم وغدا" وحفل لتقديم معروضات المتحف الإثنوغرافي الروسي ومتحف الموسيقى الروسي القومي والمكتبة الروسية الحكومية وعروض للفرقة الموسيقية الأكاديمية في بطرسبورغ.

وشارك في الفعالية الثقافية مديرو 5 متاحف و3 مسارح روسية وأكاديمية "غنيسين" الروسية للموسيقى ومكتبتيْن فيدراليتيْن روسيتين، فضلا عن العديد من الفنانين والمثقّفين الأتراك.

المصدر: تاس