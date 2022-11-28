روسيا بصدد وضع ميثاق للفنانين

وضع مؤسسو حركة "الجبهة الثقافية لروسيا" ميثاق شرف للفنانين يدور الحديث فيه بصورة خاصة حول الفصل بين مفهومي "الفن" و"الترفيه".

صرح بذلك، نيقولاي بورليايف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون المجتمع المدني والمنظمات الدينية والاجتماعية.

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وقال: "الثقافة والفن هما أساس لتطور الإنسان روحياً ولأمن الدولة القومي. ونحن الفنانين نعي تأثيرهما العميق على الإنسان ومدى إيمان المشاهدين بالفن ومسؤوليتنا إمام المجتمع".

وجاء في ميثاق الفنانين أن الفن قد يكون مفيدا وقد يكون ضارا، وهناك فرق كبير بين الفن الموجّه إلى تطوير الإنسان من جهة، والترفيه الذي يدنّي المستوى الروحي والأخلاقي للشعب من جهة أخرى.

وقال البرلماني إن الوقت حان للفصل بين مفاهيم "الثقافة" و"الفن" و"الترفيه". وحسب بورليايف فإن الميثاق سيتم نشره بعد صياغة مهام حركة "الجبهة الثقافية الروسية".

يذكر أن نيقولاي بورليايف هو صاحب لقب فنان الشعب الروسي ومعروف بمشاركته في فيلمي" طفولة إيفان" و" أندريه روبليوف" من إخراج المخرج السوفيتي والعالمي الراحل أندريه تاركوفسكي.

المصدر: تاس