نجل الممثلة يانا بوبلافسكايا يتطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة

تطوع نجل الممثلة السوفيتية الروسية المعروفة يانا بوبلافسكايا للخدمة في الجيش الروسي والمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الممثلة في برنامج "الحياة والمصير" الذي قدّمه بوريس كورتشيفنيكوف في القناة التلفزيونية الأولى "ابني الأكبر كليم أبلغني قراره بالمشاركة في العملية العسكرية وقال إنه سيسافر إلى جمهورية الشيشان حيث سيتلقى دورة تدريبية، ثم سينتقل إلى منطقة دونباس مطلع ديسمبر المقبل للمشاركة في العمليات الحربية".

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ومضت قائلة:" بكيْت وقلت له إني خائفة، فحاولت معارضة قراره"، لكنه قال:"إذا لم تتوقفي عن البكاء فهذا يعني أن تربيتك كلها كانت خاطئة". وأضافت قائلة:" قبلت قراره وافتخر به".

يذكر أن يانا بوبلافسكايا، من مواليد موسكو عام 1967 وهي ممثلة معروفة في السينما والمسرح السوفيتييْن والروسيين. وشاركت بسن 10 أعوام في تصوير فيلم "القبعة الحمراء" ومنذ ذلك الحين شاركت في تصوير العديد من الأفلام السوفيتية والروسية، بما ذلك "سجين قصر إيف"، سر الملكة آنا"، "ملكة الثلج، "السن الانتقالي وغيرها. ولديها ابنان كليم ونكيتا. ونجلها الأكبر كليم من مواليد عام 1985 وهو مخرج سينمائي.

المصدر: روسيسايا غازيتا