لأول مرة في دبي.. مهرجان الفيلم الروسي

ذكرت خدمة الهيئة الحكومية المعنية بشؤون السينما "روس كينو"، أن مهرجان الفيلم الروسي سيقام لأول مرة في دبي، وستبدأ فترة العروض من 25 إلى 27 نوفمبر.

ووفقا لبيان "روس كينو": " سيعرض أول فيلم رسوم متحركة طويل في العالم تشينك: المحقق ذو الذنب، والذي تم إنشاؤه بالكامل باستخدام محرك ألعاب".

كما سيتم تقديم أفلام"فينيك" و "فيكسيكي نابروتف كرابوتوف"، وفيلم الفنتازيا "سبوتنيك"، وفيلم الكوميديا "مالادوي تشيليفيك" وفيلم الدراما "بولشوي".

ووفقا لمدير عام "روس كينو" إينا شاليتو، فإن الرسوم المتحركة الروسية تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط.

وقالت "أمضينا أيام السينما الروسية بنجاح في الأردن والبحرين. وآمل أن تلقى أفلامنا الترحيب الحار بنفس القدر في دبي".

ويذكر أن مهرجان الفيلم الروسي، (أيام السينما الروسية في الخارج) والتي تقيمها "روس كينو" بدعم من وزارة الثقافة منذ عام 2020، هدفها الرئيسي هو تعريف المشاهدين الأجانب بتنوع المحتوى الروسي الحديث.

المصدر: نوفوستي