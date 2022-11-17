"تاس" الروسية ووكالة الأنباء الإماراتية توقعان مذكرة للتعاون في مجال الإعلام

أعلنت وكالة "تاس" الروسية عن توقيعها مذكرة للتعاون مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن مديرها العام، سيرغي ميخائيلوف، والمدير العام لوكالة الأنباء الإماراتية، محمد الريسي، وقعا مذكرة للتعاون خلال احتفالية أجريت على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي، وتبادلا الهدايا التذكارية خلال الاحتفالية.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي تختتم اليوم تتم بمشاركة 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام، ومجموعة نخبوية تضم مئات الشخصيات الإعلامية أكثر من 1200 شخص من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين.

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Telegram/Tass

المصدر: تاس