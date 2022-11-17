متحف الأرميتاج سيقيم عام 2023 معارض في البلدان العربية

يعوّل متحف الأرميتاج في بطرسبورغ على إلغاء الحظر المفروض على إقامة معارض المتحف خارج روسيا.

أعلن ذلك مدير المتحف، ميخائيل بيوتروفسكي في مؤتمر صحافي عقده في بطرسبورغ، وقال إن الإرميتاج بصدد الاستعداد لتحقيق مشاريعه الثقافية المشتركة مع الصين عام 2023 بعد إلغاء إجراءات الحجر الصحي هناك.

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وأضاف أن "الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا جعلت إقامة معارضنا هناك مستحيلة، لذلك نطوّر تعاوننا مع الصين حيث نتوقع تحقيق بعض المشاريع، ونجري محادثات مع ماليزيا واليابان بشأن إقامة المعارض هناك، ويتوقف كل شيء على السياسة. ولدينا خطط واسعة النطاق للتعاون مع المتاحف العربية".

وأشار بيوتروفسكي إلى أن عُمان شهدت إقامة معرض كبير للأرميتاج استمرت أعماله طيلة العام الماضي. أما متحف الأرميتاج فسبق له أن استضاف معرضا من سلطنة عمان وستستمر التبادلات الثقافية مع البلدان العربية في المستقبل.

وأعاد مدير الأرميتاج إلى الأذهان أن معرض "Egyptomania" المصري افتتح في 27 أكتوبر الجاري في قاعات متحف الأرميتاج ببطرسبورغ.

يذكر أن متحف الأرميتاج شارك خلال فترة فرض العقوبات على روسيا في إقامة المعارض في أمستردام ولندن وبروكسل وروما وميلان وهامبورغ ، ثم تم تعليق تلك المشاركة وإعادة كل المعروضات إلى روسيا في أبريل الماضي.

المصدر: تاس