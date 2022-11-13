شاهد.. "أكثر المشاهد الجنسية جاذبية في تاريخ التلفزيون" يجعل ممثلة أسترالية الأميرة ديانا!

تقمصت الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، دور الأميرة الراحلة ديانا، في مسلسل "التاج The Crown" في جزئه الخامس، الذي تبثه منصة "نتفليكس".

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ولفتت النجمة الأسترالية البالغة من العمر 32 عاما، الانتباه منذ عرض إعلان المسلسل نظرا للشبه الكبير بينها وبين أميرة القلوب ديانا، وأثنى الجميع عليها.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن تاريخ إليزابيث ديبيكي التلفزيوني جعلها تحصل على هذا الدور المهم، حيث ذكرت بدورها في مسلسل "The Night Manager" الذي تم بثه عام 2016، والذي أدت خلاله مشهدا جنسيا مع الممثل توم هيدلستون، وصف بأنه "أكثر المشاهد الجنسية جاذبية على الإطلاق" في تاريخ التلفزيون، في لقطة واحدة فقط، بحسب صحيفة "The Sun".

كذلك تمت الإشارة إلى دورها في دراما "Vita and Virginia" عام 2019 والمشاهد المثيرة التي مثلتها صحبة النجمة جيما أرتيرتون، حيث قالت الصحافة البريطانية آنذاك إنه من أجمل الأشياء التي فعلتها إليزابيث على الإطلاق.

وخلال العرض الأول في لندن للجزء الخامس من مسلسل "The Crown" المتكون من 10 حلقات، ارتدت الممثلة إليزابيث فستانا أسود اللون بدون حمالات، يشبه "فستان الانتقام" الذي ارتدته ديانا في عام 1994 بعد اعتراف زوجها تشارلز المتلفز بخيانته لها بالزنا.

والمسلسل الجديد، الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء، يغطي فترة التسعينيات المضطربة للعائلة المالكة في بريطانيا، بما في ذلك طلاق ديانا من الأمير تشارلز، والأمير أندرو من سارة فيرجسون، والأميرة آن من بطل الفروسية الأولمبي الكابتن مارك فيليبس.

ويتناول المسلسل بالأساس قصة حياة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية، وما دار داخل القصر منذ توليها العرش حتى وفاتها.

ويلعب الممثل دومينيك ويست، 53 عاما، دور تشارلز، وأوليفيا ويليامز دور كاميلا.

وأثار الجزء الخامس من المسلسل جدلا حول الصورة التي قدمها للعائلة المالكة. ودافعت شبكة "نتفليكس" عن عرضها، ووصفته بأنه "دراما خيالية"، بعد أن شكك رئيس الوزراء السابق السير جون ميجور والممثلة جودي دينش في دقته.

وأضافت نتفليكس في تسويقها للعرض إنه "مستوحى من أحداث واقعية" بهدف إخلاء مسؤوليتها.

وتستعد الشبكة لإنتاج الجزء السادس والأخير من المسلسل، وحصلت ممثلة غير معروفة تدعى ميغ بيلامي، 19 عاما، على أول دور لها لتجسيد شخصية كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.

وسيحظى بالأدوار الأولى أيضا كل من إيد ماكفي، البالغ من العمر 21 عاما، وروفوس كامبا، البالغ من العمر 16 عاما، ويجسد كلاهما شخصية الأمير ويليام.

المصدر: RT