مع اقتراب الذكرى 25 لرحيلها.. بيع سيارة للأميرة ديانا بـ764 ألف دولار في المزاد (صور + فيديو)

بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في ثمانينات القرن الماضي بـ650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في المزاد يوم السبت، قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

وقالت شركة "سيلفرستون" للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة "فورد إيسكورت آر إس توربو" السوداء قبل إقفال البيع.

ودفع المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5٪ على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.

وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها.

وتوفيت ديانا في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.

A car used by #Diana, Princess of Wales has sold for £650,000 at auction. The black #Ford Escort RS Turbo, driven by Diana from August 23 1985 to May 1 1988, sold to a #UK buyer at the Silverstone Auctions sale on Saturday. pic.twitter.com/BnInE0PFfG — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) August 27, 2022

Was there today at Silverstone Auctions. Superb atmosphere and it’s staying in the UK, it nearly ended up going to Dubai ! Mind blowing price and that’s £700k with auction fees 🤯 pic.twitter.com/oz9SQSAZKx — Paul Carter (@paulcarter74) August 27, 2022

Six hundred and fifty thousand pounds 😳#silverstoneauctionspic.twitter.com/vIgvJ5IiLY — Matt Wright 🇺🇦 (@mattjameswright) August 27, 2022

المصدر: أ ب