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مع اقتراب الذكرى 25 لرحيلها.. بيع سيارة للأميرة ديانا بـ764 ألف دولار في المزاد (صور + فيديو)

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مع اقتراب الذكرى 25 لرحيلها.. بيع سيارة للأميرة ديانا بـ764 ألف دولار في المزاد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
الأميرة ديانا
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بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في ثمانينات القرن الماضي بـ650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في المزاد يوم السبت، قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

وقالت شركة "سيلفرستون" للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة "فورد إيسكورت آر إس توربو" السوداء قبل إقفال البيع.

ودفع المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5٪ على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.

وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها.

وتوفيت ديانا في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.

المصدر: أ ب

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