الطفلة السورية شام البكور تفوز بلقب تحدي القراءة العربي وتتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن راشد

توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، الطفلة السورية، شام البكور، بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس.

وتم ذلك خلال الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، في دبي، الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بعد موسم استثنائي هو الأكبر في تاريخ التحدي الهادف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي.

و حصلت الطفلة شام، عمرها 7 سنوات وابنة محافظة حلب، على لقب بطلة سورية بتحدي القراءة العربي في الخامس من يوليو الماضي ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات بنسخته السادسة هذا العام، وتشارك فيه سورية لأول مرة. ونافست شام على اللقب على المستوى العربي إلى جانب 18 مشاركا يمثلون 18 دولة عربية.

وحظيت مشاركتها باهتمام عربي كبير لكونها أصغر متسابقة بالتحدي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات للطفلة وهي تتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة.

وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التحدي وفق معايير محددة عقب تصفيات تأهيلية إلكترونية متكاملة نفذتها لجان تحكيم "تحدي القراءة العربي".

المصدر: البيان