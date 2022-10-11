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بالخط الكوفي.. فنان عراقي يخط لوحة يقرؤها من في السماء!" (صور)

الثقافة والفن

بالخط الكوفي.. فنان عراقي يخط لوحة يقرؤها من في السماء!
RT
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خط الفنان العراقي باسم مهدي لوحة بقياس 2 كم بالخط الكوفي بعنوان "أنقذوا الأهوار" في محاولة لتسليط الضوء على جفاف الأهوار جنوبي العراق.

وخط اللوحة في أهوار "الجبايش" أحد أشهر أهوار العراق التي تعاني من جفاف كبير بسبب نقص تدفق المياه إليها.

وبلغ قياس اللوحة التي خطت بالخط الكوفي 2000 متر مربع، ورسمها من مادة القصب.

واستغرق التخطيط للوحة التي كانت بجهد شخصي دون مساعدة أي جهة حكومية أو غير حكومية، 30 يوما، بينما تنفيذها فكان ليوم كامل تقريبا.

بالخط الكوفي.. فنان عراقي يخط لوحة يقرؤها من في السماء!
RT

بالخط الكوفي.. فنان عراقي يخط لوحة يقرؤها من في السماء!
RT

بالخط الكوفي.. فنان عراقي يخط لوحة يقرؤها من في السماء!
RT


المصدر: RT

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