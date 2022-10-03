فنانة سورية تثير الجدل في مصر (فيديو)

حرصت المطربة السورية لينا شماميان، توضيح عبر فيديو من خلال حسابها على فيس بوك، عن تصريحاتها التي أثارت الجدل بسبب دفاعها عن الرجل المصري.

وقالت لينا شماميان:" صحيت على كمية هائلة من البوستات والمشاركات، وكان في تعليقات كتيرة لطيفة وحسيت من بعض التعليقات إن في ناس زعلت، فحبيت أعمل فيديو قصير أوضح فيه اللي حصل لأن الحديث الذي انتشر في المنشورات التي أثارت الجدل هو حديث مقتطع من مقابلة كان وقتها 3 ساعات، و17 دقيقة فقط هي التي تم عرضها على الشاشة".

وتابعت لينا شماميان:"أنا اتكلمت عن حاجات تانية واتكلمت عن الرجل والنساء بالتوازي، ولكن الكلام اللي انتشر عن الرجال، أنا جيت مصر من سنتين وهي ادتني أشياء كتيرة عائلة وأصدقاء وأشياء أخرى كثيرة، وفي كل مكان في ناس كويسة وناس عكس ذلك، وأحب أن أقول إذا أي حد حس بإساءة أنا أسفة".

وأردفت لينا شماميان في حديثها:" أنا اتكلمت على الطرفين وكذلك عن العديد من الأشياء وأنا تلقيت الكثير من الكرم والدعم من قبل المصريين، كما أنهم يحملون الكثير من الإيجابية، شهدت في مصر الكلمة الطيبة من الجميع سواء رجال أو نساء إذ حدا حس بإساءة أنا أسفة".

المصدر: اليوم السابع