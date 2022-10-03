32000 مشاهد من دونباس يحضرون عروض السيرك الحكومي الروسي

حضر ما يزيد عن 32000 مشاهد من جمهورية لوغانسك الروسية برنامج "أمير السيرك" الذي قدّمته فرقة السيرك الحكومي الروسي في دونباس.

أعلنت ذلك وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا في لقاء بها عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين 3 أكتوبر الجاري. وقالت: "لقد عرضنا في لوغانسك برنامجا واسعا وأحضرنا 12 أسدا وأقمنا عرضا كبيرا في مبنى سيرك لوغانسك حضره عدد كبير من أطفال هذه الجمهورية الذين لم يسبق لهم في الماضي مشاهدة السيرك وبرامجه".

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ومضت قائلة:" قد شاهد برنامج "أمير السيرك" 32500 مشاهد، ونحن جاهزون لمواصلة جهودنا ومسرورون أن أطفال دونباس أتيحت لهم مثل هذه الفرصة لأول مرة في حياتهم، وجولة فرقة السيرك عبر الجمهورية مستمرة وستنتهي في 16 أكتوبر الجاري".

وقالت ليوبيموفا إن فرقة السيرك الحكومي جاهزة لإقامة عروض مماثلة في مناطق أخرى من أوكرانيا سابقا.

يذكر أن جولة السيرك الحكومي الروسي بدأت في جمهورية لوغانسك الروسية في 27 سبتمبر. وقد قدّمت فرقة السيرك برنامجا يضم عرض النوافير وعرض الحيوانات البرية المروّضة.

وكانت وزارة الثقافة الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن كل إيرادات التذاكر ستوجّه لتلبية حاجات تعزيز سيرك لوغانسك الحكومي.

المصدر: تاس