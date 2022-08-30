فرقة المسرح من ماريوبول تقوم بجولة عبر روسيا

يخطط مسرح "ماريوبول" الدرامي من جمهورية دونيتسك للذهاب في جولة إلى روسيا في نوفمبر المقبل.

أعلن ذلك المدير العام بالإنابة لمسرح "ماريوبول"، إيليا سولونين ، الخميس ، لوكالة تاس.

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وقال إن فرقة المسرح تنوي إقامة العروض في روسيا وستقوم بجولة عبر المدن الروسية. أما شركة "روس كونتسيرت" الموسيقية الحكومية فتولت تنظيم تلك الجولة.

وكان مدير عام مسرح "ماريوبول" إيليا سولونين قد أعلن في وقت سابق أن مسرحه قد استضاف 15 ممثلا مسرحيا و10 موسيقيين في الأوركسترا الذين سيعملون في المسرح بشكل دائم.

ويتوقع أن يفتتح الموسم المسرحي العام الجاري في ماريوبول يوم 10 سبتمبر المقبل، وتتم حاليا حياكة الأزياء للممثلين وإعداد مناظر خشبة المسرح. وتجري البروفات في مبنى فيلهارمونيا ماريوبول. ويتوقع أن يفتتح الموسم المسرحي بعرض إحدى مسرحيات أنطون تشيخوف.

يذكر أن مبنى مسرح "ماريوبول" تم تفجيره الربيع الماضي على أيدى النازيين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية.

المصدر: تاس