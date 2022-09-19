بيونسيه وبيلي ايليش في كتاب غينيس

أدخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية المطربتين بيونسيه وبيلي إيليش في صفحة مشاهير الموسوعة، لكثرة الترشحيات والجوائز التي حصلتا عليها.

وحصلت إيليش على ترشيحين جديدين، في "معظم ترشيحات جرامي المتتالية لأفضل رقم قياسي لهذا العام (أنثى)" و "أصغر شخص يفوز بجائزة التاج الثلاثي لجوائز الموسيقى السينمائية"، وحصلت على جائزة أوسكار وجولدن غلوب وجرامي عن دورها في فيلم جيمس بوند.

وحصدت بيونسيه أكثر من اثني عشر إدخالا في كتاب غينيس للأرقام القياسية لهذا العام، بما في ذلك "أول عمل يظهر لأول مرة في المركز الأول مع أول ستة ألبومات استوديوهات، وأعلى مكاسب سنوية لمغنية.

وتتصدر بيونسيه أيضا قائمة غينيس "لأحدث ارتباطات تويتر (إعادة تغريد) لمغنية" وتتشارك الرقم القياسي العالمي مع زوجها جاي زي "الزوجان الأعلى دخلا في هوليوود على الإطلاق".

المصدر: dtnext