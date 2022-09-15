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فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب America’s Got Talent

الثقافة والفن

فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب America’s Got Talent
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حصدت فرقة مياس اللبنانية لقب الفائز بالموسم الـ16 من برنامج America’s Got Talent للمشاهير، بعد أن تمكنت من إبهار المشاهدين بعروض ساحرة.

وتنافست مياس في نهائيات المسابقة مع 10 فرق، بعضها أمريكية والأخرى عالمية، قبل الإعلان عن النتائج فجر اليوم.

وانتقلت الفرقة اللبنانية إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وبعد عرض مبهر الأسبوع الماضي، تمكنت الفرقة من الانتقال إلى النهائيات.

وقدمت الفرقة عرضها الختامي عند الثالثة من صباح الأربعاء بتوقيت بيروت (الثلاثاء الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت لوس أنجلوس)، حيث بدأ التصويت في الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي وانتهى في الساعة 7 صباحا.

وقال مؤسس فرقة "مياس" نديم شرفان في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية: "لم يكن مشوار الفرقة سهلا في لبنان، فالأزمات المتتالية كان لها أثر عليها من ناحية انقطاع الكهرباء، والإضاءة في أثناء التحضيرات. كذلك، أزمة البنزين حدت من وصول الـ37 راقصة إلى أماكن التدريب، خصوصا اللواتي يسكن في أماكن بعيدة"، مضيفا: "تغاضينا عن كل شيء لشغفنا بالرقص وحبنا للبنان".

وقد هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الفرقة، وكتب عبر "تويتر: "مجددا يتجلى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة "ميّاس" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق".

كما هنأ عدد كبير من الفنانين والممثلين والوجوه الإعلامية الفرقة، معربين عن افتخارهم بها.

المصدر: "النهار" + RT

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