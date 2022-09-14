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هل تقترب فرقة مياس اللبنانية من إحراز اللقب في America’s Got Talen؟

الثقافة والفن

هل تقترب فرقة مياس اللبنانية من إحراز اللقب في America’s Got Talen؟
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من عرض فرقة مياس اللبنانية الأخير
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عادت فرقة مياس اللبنانية إلى الواجهة بعد تقديمها عرضها الأخير في نهائيات برنامج America’s Got Talen، وسيحسم التصويت الذي ينتهي اليوم الأربعاء مصير الفرقة التي لاقت تفاعلا كبيرا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العرض الأخير الذي قدمته الفرقة وجاءت تعليقات الحكام بأن فرقة مياس كانت أكبر من العرض بحد ذاته، وكتبت الممثلة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا على "تويتر": "كان ذلك لا يصدق! لم أر أبدا أي شيء جميل جدا كهذا".

وقال مؤسس الفرقة نديم شرفان  لقناة الـ LBC اللبنانية المرافقة للفرقة في الولايات المتحدة: "أن لا رسالة معينة من وراء العرض الذي قدمته الفرقة إنما أراد أن يوصل فكرة أن مصمم الأزياء ينهي عرضه دائما بشيء له علاقة بالأعراس وهذا ما أحب أن يفعله"، مضيفا "أحببت أن أدخل عليها الثقافة الشرقية ونقشت الحمدالله".

المصدر: Social media

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