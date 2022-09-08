إقبال كبير على شراء تذاكر حفل النجم هاني شاكر في دمشق ودار الأوبرا تعلن عن حفل ثانٍ

أعلنت الهيئة العامة لدار الاسد للثقافة والفنون في سوريا عن إقامة حفل ثانٍ، للفنان هاني شاكر نظرا للإقبال الكبير على شراء تذاكر الحفل الأول الذي كانت قد أعلنت عنه الدار.

ويحيي النجم المصري هاني شاكر حفلا غنائيا في دمشق في منتصف الشهر المقبل، بعد غياب دام سنوات، وجاء الحفل بدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة السورية المصرية.

وروج شاكر لحفله في دمشق، ونشر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "بعد طول غياب وسنين طويلة بعيد عن سوريا الحبيبة، يسعدني أن ألبي الدعوة الكريمة لوزارة السياحة السورية ونقابة الفنانين السوريين والجالية السورية الموجودة في مصر، يوم 15-9 في أوبرا دمشق".

وأضاف: "سعيد إني هتواجد مع الشعب السوري بعد طول غياب، وسعيد إني هقدم رسالة حب للشعب السوري، كلي اشتياق إني التقي الجمهور السوري، ويا رب أقدر أرتب أكتر من حدث في هذه الزيارة الفنية، ورسالة حب من الشعب المصري للشعب السوري".

المصدر: RT+social media