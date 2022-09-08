انتشار مقطع دعائي لفيلم "ابني هانتر" عن الحياة الفاضحة لنجل بايدن

انتشر على شبكة الإنترنت مقطع دعائي لفيلم "ابني هانتر" من إخراج روبرت ديفي عن الحياة الفاضحة لهانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن والأعمال التجارية الفاسدة وأسلوب الحياة الوحشي.

وجاء في المذكرة الملحقة بالمشروع السينمائي:" يروي الفيلم قصة هانتر نفسه وعلاقاته مع والده. "تحذير!" يتضمن هذا الفيلم الجنس، والدعارة، والمخدرات، والمحسوبية، وغسيل الأموال، والمزيد من العهر وجهاز كمبيوتر محمول من الجحيم، وجواسيس صينيين، ورجال أعمال أوكرانيين والحزب الشيوعي الصيني، وأمريكا، والأسرة".

ولعب دور هانتر بايدن، لورانس فوكس (فيلم"جين أوستن")، بينما قام الممثل جون جيمس (فيلم "السلالة") بأداء دور جو بايدن.

وتتضمن بطولة الفيلم كذلك جينا كارانو (فيلم "ديدبول")، كيلي رايتر (فيلم "استثمارات")، جوفانا ستيفيتش (فيلم "قتلة والدي").

المصدر: أر بي كا.رو