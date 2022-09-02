مسلسل رسوم متحركة روسي يحصد مليار مشاهدة على "يوتيوب"

زاد العدد الإجمالي لمشاهدات مسلسل الرسوم المتحركة الروسية " بروستوكفاشينو" بكل حلقاته على "يوتيوب" عن مليار مشاهدة.

أفاد بذلك ناطق باسم ورشة "سويوز مولتفيلم" الروسية.

ويعرض تطبيق "يوتيوب" حاليا 60 حلقة من فيلم الكارتون المذكور تعود حلقاته الأولى إلى عصر الاتحاد السوفيتي.

يذكر أن العرض الأول للموسم الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة "بروستوكفاشينو" أقيم في 1 سبتمبر الجاري في دار سينما أونلاين "Okko". وكذلك يمكن مشاهدة الحلقات الجديدة للمسلسل على قناتي " كاروسيل" و"مولت" التلفزيونتين الروسيتين.

يذكر أن "بروستوكفاشينو" (قرية اللبن) هو مسلسل فريد من نوعه يشاهده الجميع بدءا من الصغار والمراهقين وانتهاء بالمسنين.

وينمو هذا المشروع ويتطور مع نمو وتطور مشاهديه ويظهر فيه شخصيات جديدة لا تحل محل الشخصيات القديمة من العصر السوفيتي.

جدير بالذكر أن مسلسل "بروستوكفاشينو" يروي قصة قرية روسية يقطنها الرجال والنساء والأطفال والكلاب والقطط والببغاء الذين تربطهم الصداقة المتينة على مدى أعوام.

المصدر: تاس