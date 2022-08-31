شاهيناز: في ناس دعت عليَّ بشغلي وبصحتي بعد قراري خلع الحجاب

استضاف برنامج ناس أونلاين المغنية المصرية شاهيناز للحديث عن آخر أعمالها الفنية وأهم المحطات في مسيرتها.

استهلت الفنانة المصرية حديثها عن دراستها الأكاديمية الموسيقية، ولكن مسيرتها الفنية لم تقتصر على الغناء فقط بل شملت التمثيل، خاصة العروض المسرحية الغنائية آخرها مسرحية "سمك في ميَّ" التي تعرض حاليا، حيث وصفت التجربة بالعمل المتكامل الذي يضم الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو ما ساعدها على اكتشاف موهبتها التمثيلية أكثر.

وحول المعايير الموضوعة للفنانين في الوقت الحالي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شاهيناز إن هذه المنصات سمحت للفنانين ولأي موهبة بالظهور عبرها، لكن في النهاية لن يحصد قاعدة جماهيرية كبيرة إلا العمل ذو المضمون الجيد، مضيفة أن في بعض الحالات تظهر أسماء فنية كموجات تظهر فجأة وتحدث ضجة، وبعد فترة قصيرة تختفي وتكاد تكون غير موجودة.

وقالت المغنية المصرية فيما يخص الانتقادات التي طالتها بعد قرارها خلع الحجاب: " كان في تعليقات بشوفها عن الموضوع بحبها لأن فيها نصيحة بجد، وفي تعليقات بتوصل أحيانا ناس بتدعي عليَّ بحياتي وبشغلي وبصحتي"، مضيفة أن الفنان عندما ينتقد نقدا إيجابيا هذا شيء صحي، ويكون بمثابة نصيحة، لكن عندما يصبح النقد بمنحى التنمر والإساءة الشخصية للفنان، فهذا شيء مرفوض ويجب محاربته بالقانون.

المصدر: RT