وزير الإعلام جمهورية الشيشان يدعو معارضي حفل موسيقي في غروزني للقائه

دعا وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام بجمهورية الشيشان الروسية أحمد دودايف، معارضي إقامة حفل موسيقي للمغني الأذربيجاني Jony في العاصمة غروزني، إلى لقائه.

وتعرض الحفل الموسيقي المزمع في غروزني في 4 نوفمبر، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في الشيشان.

وقال دودايف في فيديو عبر تيليغرام: "نحن ننتظر جميع أبطال الإنترنت غدا في الساعة 13:00 في الساحة أمام دار احتفالات داغون أومايف".

وفي رسالته باللغة الشيشانية، أشار دودايف إلى أن حفل Jony تم بالتنسيق مع وزارة الثقافة الشيشانية، وجرى الاتفاق على قائمة أغاني المغني وكلماتها ومظهره.

وأضاف: "يأتي العديد من المشاهير إلى جمهوريتنا، في اليوم السابق تم الإبلاغ عن أن المغني Jony، وهو أذربيجاني الجنسية ومسلم أيضا، سيأتي إلى غروزني لإحياء حفل موسيقي. هو يؤدي حفلاته في تركيا، والإمارات إلا أن بعض "الأئمة الزائفين" بدأوا الإدلاء على الإنترنت بتصريحات تفيد بأن زيارته لجمهوريتنا عار كبير لا يمكن السماح به. لقد تم الاتفاق على حفل الفنان Jony مع وزارة الثقافة بجمهورية الشيشان".

المصدر: نوفوستي