السلطات الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام

صادرت السلطات الأمريكية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي قطعة أثرية مصرية قديمة، يعود تاريخها إلى 3000 عام كانت في شحنة قادمة من أوروبا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها اعترضت غطاء جرة كانوبية مصرية على شكل الإله إيمستي في 17 أغسطس، وكانت الجرار تستخدم لوضع الأعضاء الداخلية للمومياوات.

وأضافت الإدارة أن الشحنة تم إرسالها من تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.

وساعد خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة ممفيس في تحديد مدى أصلية القطعة الأثرية. وقالت الإدارة إن الغطاء من المرجح أنه يعود إلى الفترة من 1069 قبل الميلاد حتى 653 قبل الميلاد.

وتقول السلطات إن هذا الأثر محمي بموجب معاهدات ثنائية وهو من الواردات الأثرية الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983.

وقد تم تسليم القطعة الأثرية إلى جهات التحقيق في وزارة الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.

المصدر: أ ب