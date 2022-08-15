وفاة صاحب "قبلة بريجنيف وهونيكر" الشهيرة

توفي الفنان الروسي الألماني دميتري فروبيل صاحب أحد أشهر الرسوم الجدارية في العالم، عن عمر ناهز 63 عاما، حسبما أفاد عدد من أصدقائه وزملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

ولم يذكر سبب وفاته، وكانت نشرت عبر "فيسبوك" في 14 يوليو الماضي صورة له وهو في المستشفى، حيث نقل بعد إصابته بكوفيد.

واشتهر فروبيل برسمه الغرافيتي على جدار برلين تحت عنوان "يا إلهي، ساعدني على البقاء على قيد الحياة وسط هذا الحب القاتل" يطلق عليه أيضا "القبلة الأخوية".

تصور اللوحة، التي أنجزت عام 1990، الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجنيف وزعيم ألمانيا الشرقية إريك هونيكر في احتضان أخوي، مستنسخة صورة التقطت لهما عام 1979 خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

المصدر: RT