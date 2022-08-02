تصدرت البحث على غوغل.. من هي ناي البرغوثي التي تأجلت حفلتها بدار الأوبرا؟ (فيديو)

تصدرت المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي البحث على محرك غوغل، بعد تأجيل حفلتيها في القاهرة والإسكندرية، فمن هذه الفنانة الشابة البالغة من العمر 26 عاما؟

ناي شابة فلسطينية نشأت في عائلة فنية، ولدت عام 1996، وكانت والدتها أول أستاذة غناء لها، ومن خلالها تعرفت على الأغاني المصرية ذات الطابع الطربي، كأدوار محمد عثمان وموشحات سيد درويش، أوقعتها تلك الأغاني في حب مصر والموسيقى العربية الكلاسيكية، بحسب حوار سابق لها في "مصراوي"، وبسبب موهبتها الفطرية غنت أول حفل منفرد لها في عمر الـ13.

ودرست ناي الموسيقى في معهد إدوارد سعيد الوطني في عمر الـ7، وكانت الدراسة داخل المعهد بمثابة فرصة كبيرة، أتاحت لها السفر ولقاء أساتذة الموسيقى الأكاديميين حول العالم، وكذلك تقديم حفلات داخل فلسطين وخارجها.

وأكملت المطربة الفلسطينية دراستها في الولايات المتحدة وهولندا، والتحقت ببرنامج ماجستير في موسيقى الجاز، يشمل الدراسة في جامعتي "جامعة أمستردام للفنون"، بالإضافة إلى معهد برلين للجاز، ومعهد كوبنهاغن للموسيقى.

ومثلت ناي فلسطين في عدة مناسبات، كانت منها حفلة داخل الأمم المتحدة في اليوم التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني في عام 2013، كما قدمت عدة حفلات مميزة، منها عرض موسيقي احتفالا بعيد ميلاد فيروز، داخل قاعة عالمية تسمى قاعة "الكونسيرتخباو" في هولندا في نوفمبر 2019.

وأقامت ناي أيضا عدد من الجولات الفنية، كان أبرزها جولة فنية عام 2017، في 5 مدن بالمملكة المتحدة، قدمت خلالها عدد من المعزوفات العربية الكلاسيكية، ولم تكتف بتقديم الحفلات الفنية فقط، بل أدت دورا في أوبرا "مجنون ليلى".

وتحاول ناي البالغة من العمر 26 عاما عبر مشوارها الفني اكتشاف الصلة بين الغناء العربي الكلاسيكي والجاز، وأعادت تلحين بعض الأغاني المصرية القديمة، منها أغنية "هما مين واحنا مين" للشيخ إمام، وكلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة حفلة يوم الخميس 4 أغسطس، بأوبرا القاهرة على مسرح النافورة، ويوم السبت 6 أغسطس بالمسرح الروماني، بكوم الدكة بالإسكندرية، ولكن دار الأوبرا أجلت الحفلتين إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقا.

المصدر: موقع "مصراوي"