فيلم titanic يعرض مجددا في الذكرى 25 لظهوره أول مرة

قررت ديزني إطلاق عرض فيلم Titanic بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائية حول العالم.

وستشهد دور العرض السينمائى حول العالم يوم 10 فبراير 2023 عرض الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا وجذب أكثر من 20 مليون متفرج، وتجاوزت إيراداته ملياري دولار.

وقلب العمل حياة المخرج جيمس كاميرون، والنجم ليوناردو دي كابريو، والنجمة كيت وينسلت، إذ حقق أبطال العمل شهرة واسعة حول العالم.

ويتناول فيلم titanic قصة باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفي أول رحلة لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 وكان على متن الباخرة 2223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1517 شخصا حتفهم.

المصدر:allocine