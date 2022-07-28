بعد أن أداها في حفل بالأوبرا الفرنسية.. أسرة الثبيتي تؤكد أنها لم تأذن لمحمد عبده بغناء بوابة الريح

أوضحت أسرة الشاعر السعودي الراحل محمد عواض الثبيتي أنها لم تأذن لفنان العرب بغناء قصيدة "بوابة الريح"، أشهر القصائد الأخيرة لـ"سيد البيد".

وأكدت الأسرة احتفاظها بحقها في المطالبة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لشاعر عربي عريق أفنى عمره في سبيل إبداعه، ومقاضاة كل متجاوز وفق الأنظمة المرعيّة.

وقدم الفنان محمد عبده حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا الفرنسية وقد حظي هذا الحفل بالتميز حيث شارك فيه أربعة من أبناءه وهم بدر وخالد وعنود وعالية حيث قدموا تحيتهم للجمهور بجوار أبيهم ومن ثم غادروا المسرح.

وأشعل محمد عبده الأجواء منذ لحظة صعوده خشبة المسرح وقدم باقة من أجمل أغانيه حيث افتتح عرضه بأغنية "أنشودة المطر" أحد الأعمال الغنائية الشهيرة، كما قدم أيضا أغنية "شبيه الريح" و أغنية "أرفض المسافة".

كما قدم أحدث أغانيه "بوابة الريح" للشاعر السعودي محمد الثبيتي، وأوضح محمد عبده أن النجوم كانوا مقصرين في حق هذا الشاعر بسبب عدم غنائهم لقصائده وانشغالهم باختيارات أخرى فقال: "بالنسبة للشاعر محمد الثبيتي فنحن مقصرين في حق هذا الشاعر فكنا في الماضي مشغولين في اختيارات فنية وابتعدنا عن شعراء الحداثة"، حسب ما نقله موقع "الفن".

المصدر: "عكاظ" + وسائل إعلام