قبول استقالة هاني شاكر من المهن الموسيقية على خلفية أزمة حسن شاكوش

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قبول استقالة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وذكر نص القرار أن الموافقة على الاستقالة جاءت بسبب إصرار هاني شاكر عليها.

وطلب المجلس إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لانتخاب نقيب جديدة لنقابة المهن الموسيقية ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

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وكان الفنان هاني شاكر قد تقدم بإستقالة رسمية من منصبه كنقيب للموسيقيين إلي أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإنهاء خلاف حسن شاكوش مع عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان.

المصدر: الشروق المصرية