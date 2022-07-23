الفنان أكرم حسني يرد على اتهامات سرقته كلمات أغنية النجم محمد منير الجديدة

واجه الفنان اكرم حسني اتهاما بسرقة كلمات وألحان أغنية "للي" للنجم محمد منير، بعد ساعات من طرحها.

واتهم المطرب الشاب محمود المنسي، الفنان حسني بسرقة اللحن وقال في فيديو مصور إن ألحان أغنية "للي" تطابق بشكل كبير مع ألحان أغنيته ولد الهلالية، أول أغنية من إنتاج المنسي، واردف في الفيديو قائلا:" أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زي توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف، وأنا من عشاقه.. وأكرم حسنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقى الأدبى جدا".

وكان الشاعر عادل صابر قد اتهم حسني بسرقة كلمات أغنية "للي"، وأعلن عن قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر أن القضية ستطرح قريبا أمام القضاء للحسم فى الموضوع، وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودي، دون تجريح أو هجوم على أحد، بحسب قوله.

ورد أكرم حسنى على هذه الاتهامات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب : "قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للى) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفى كلمنى بيطلب منى رد على الاتهام ده.. فخلونى أوضح كذا نقطة : كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور، وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه".

وتابع :"أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، وتشابه جملة من الأغنية التى تتكون من 12 بيتا مع جملة للشاعر لا يعنى السرقة، وإنما توارد الأفكار أمر طبيعى".

وقال حسني إنه عندما كتب الأغنية كانت مكونة من 20 بيتا اختار منهم الكينج 12 بيتا، وتم تسجيلهم واعتبر أن الشخص الذي يكتب 20 بيت لن يكون بحاجة إلى سرقة جملة شعرية.

وأردف حسني :"أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال فى أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية فى البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.. ف اللى يعمل كدة بيتهيألي صعب يحط نفسه فى موقف زي ده".

واخختم حسني المنشور قائلا:"أنا مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية ف أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب".

واعتبر حسني أن رده على هذه الاتهامات ليس الدفاع عن النفس ولكن احتراما للجمهور.

ونشر حسني على "فيسبوك" صورة تصدر أغنية النجم محمد منير التريند على يوتيوب.

المصدر: اليوم السابع +Social media