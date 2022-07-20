هاشتاغ محمد رمضان يتخطى 6،4 بليون مشاهد على "تيك توك"

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بتصدر اسمه، قائمة أعلى فنان عربي على منصة تيك توك، ووصول الهاشتاغ إلى 6،4 بليون مشاهد .

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلق قائلا: الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان أعلى اسم فنان عربي على منصة تيك توك.

ونشر رمضان فيديو دعائيا لأغنيته الجديدة "دوشة"، المقرر طرحها الشهر المقبل حسب ما أعلن رمضان في فيديو سابق له، وأثار الجدل فيه بارتدائه قفازا من الذهب داخل طيارته الخاصة، الذي يحرص بشكل دائم على الظهور بفيديوهات منها خلال تنقله.

وتفاعل متابعو رمضان مع الفيديو الذي نشره وهنأوه، معتبرين أنه "number one" كما يصف نفسه بشكل دائم.

المصدر:RT+Social media