مصر.. "المهن التمثيلية" تنفي وفاة الفنان خالد زكي

أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن الفنان خالد زكي يتمتع بصحة جيدة، نافية صحة ما تردد عن وفاته خلال الساعات الماضية في بعض المواقع الإخبارية.

وقالت نهال، في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية ليس لها أساس من الصحة حول وفاة الفنان القدير خالد زكي، مطالبة المواقع الإخبارية بتحري الدقة في نشر هذه الأخبار.

كانت شائعات قد ترددت عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان خالد زكي.

وكان الفنان خالد زكي قد نفى الأسبوع الماضي صحة ما تم تداوله أيضا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الأمر مجرد شائعات لا يعلم مصدرها، وأنه يقضي إجازة عيد الأضحى مع أسرته.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط