أرنولد شوارزنيغر يصور أول عمل تلفزيوني في حياته

شوهد النجم العالمي، أرنولد شوارزنيغر، البالغ من العمر 74 عاما في موقع تصوير في تورنتو، بغرض تصوير أولى مشاهد مسلسل تلفزيوني في حياته، ويتطرق العمل إلى عالم الجاسوسية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن نجم هوليوود يحرص على أن تكون تلك الخطوة بمثابة إضافة لحياته المهنية بعد أفلام عديدة ناجحة من بطولته، إذ تعد تلك التجربة هي المشروع الأول له في عالم الدراما على الإطلاق.

ولم يتم الكشف عن أسماء النجوم المشاركين له في العمل، وتم الإعلان مشروع العمل التلفزيوني لأول مرة في أغسطس 2020، عندما كان من المقرر أن يلعب شوارزنيغر دور البطولة في مسلسل Skydance Television .

وبحسب ديلي ميل سيشارك شوارزنيغر في مارس القادم في فيلمه Twins مع داني ديفيتو وتريسي مورغان. وسيشارك شوارزنيغر في The Legend of Conan، حيث سيلعب دور الملك المسن كونان، ويقوم الممثل أيضا ببطولة دور الرئيس في Kung Fury 2، والذي هو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج.

المصدر: ديلي ميل