تهمة جديدة تلاحق الممثلة الأمريكية أمبر هيرد وهذه المرة في أستراليا

تلاحق المشاكل الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، فبعد مرور أسابيع على خسارتها قضية التشهير ضد طليقها جوني ديب، ستواجه معركة قانونية محتملة في أستراليا.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات الأسترالية أعلنت فتح تحقيق مع الممثلة أمبر هيرد بتهمة الكذب في قضية استيراد كلاب بشكل غير قانوني.

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وقالت الصحيفة إن هيرد (36 عاما)، باتت موضوع تحقيق "مستمر" تجريه محكمة في أستراليا بتهمة "الكذب تحت القسم" في قضية استيراد كلاب بشكل غير قانوني.

وتعود هذه القضية لعام 2015 عندما اتهمت هيرد بتهمتين الأولى استيراد الحيوانات بشكل غير قانوني، والثانية تزوير وثائق السفر، وذلك بعد اصطحابها كلبين إلى البلاد أثناء زيارتها لجوني ديب خلال تصوير الجزء الخامس من سلسلة "قراصنة الكاريبي" (Pirates of the Caribbean 5).

كما اتهمت المحكمة هيرد، بانتهاك قوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي الصارمة في أستراليا، رغم إغلاق القضية في أبريل 2016، حينما أقرت هيرد بتزوير وثائق السفر في محكمة "غولد كوست" بأستراليا.

ويعد ذلك خرقا لقوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي الصارمة في أستراليا، فإن السلطات الأسترالية تتخوف من نقل الكلاب المستوردة أمراضا للحيوانات بأستراليا، التي تعتبر ثروة قومية.

وأكدت وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية أن القضية لا تزال "جارية"، مشيرة إلى أنها تحقق في الكذب تحت القسم أثناء إجراءات المحكمة بشأن الاستيراد غير القانوني للكلاب في أستراليا عام 2015.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية