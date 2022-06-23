وفاة صاحب أشهر أغنية روسية بين الشباب العرب

توفي اليوم الخميس في مقاطعة موسكو صاحب أشهر أغنية روسية بين الشباب العرب المطرب يوري شاتونوف، عن عمر يناهز 48 عاما.

وأفاد ممثل للمطرب الراحل في حديث لوكالة "إنترفاكس": "في الليل، في سيارة الإسعاف، توقف قلب يوري شاتونوف".

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن شاتونوف توفي في مستشفى مدينة دوموديدوفو في ضواحي موسكو بسبب نوبة قلبية.

ولد المطرب يوري شاتونوف في 6 سبتمبر عام 1973، وأصبح معروفا كعازف لفرقة "لاسكوفي ماي"، كانت أكثر مؤلفاته شهرة أغنية "بيليي روزي" ("الورود البيضاء") و"سيدايا نوتش" ("الليل الرمادي").

المصدر: إنترفاكس