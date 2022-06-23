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وفاة صاحب أشهر أغنية روسية بين الشباب العرب

الثقافة والفن

وفاة صاحب أشهر أغنية روسية بين الشباب العرب
Sputnik
المطرب الروسي يوري شاتونوف
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توفي اليوم الخميس في مقاطعة موسكو صاحب أشهر أغنية روسية بين الشباب العرب المطرب يوري شاتونوف، عن عمر يناهز 48 عاما.

وأفاد ممثل للمطرب الراحل في حديث لوكالة "إنترفاكس": "في الليل، في سيارة الإسعاف، توقف قلب يوري شاتونوف".

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن شاتونوف توفي في مستشفى مدينة دوموديدوفو في ضواحي موسكو بسبب نوبة قلبية.

ولد المطرب يوري شاتونوف في 6 سبتمبر عام 1973، وأصبح معروفا كعازف لفرقة "لاسكوفي ماي"، كانت أكثر مؤلفاته شهرة أغنية "بيليي روزي" ("الورود البيضاء") و"سيدايا نوتش" ("الليل الرمادي").

المصدر: إنترفاكس

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