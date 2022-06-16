منظمة العفو الدولية تنتقد 8 دول عربية دفعة واحدة

قالت منظمة العفو الدولية إن منع 8 دول على الأقل فيلم Lightyear بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتين، يقوض حرية التعبير ويشكل إهانة لمجتمع "الميم".

وأفادت المنظمة بأن 8 دول على الأقل منها السعودية، والإمارات، والكويت، ولبنان، وعمان، والأردن، منعت عرض الفيلم، مشددة على أنه "لا يجوز فرض الرقابة على تصرف معبر عن الحب بين شخصين مثليين أو اعتباره جريمة. الحب هو حق من حقوق الإنسان".

منعت 8 دول على الأقلّ، منها #السعودية، و #الإمارات، و #الكويت، و #لبنان، و #عُمان، و #الأردن عرض فيلم Lightyear# بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن. يقوّض هذا المنع حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم. pic.twitter.com/gLYGjOM9z5 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 15, 2022

يذكر أن شركة "ديزني" المنتجة للفيلم حذفت هذه المشاهد التي تحتوي على التوجه الصريح للمثلية، كما كانت قد رفضت طلب بعض الدول سابقا لعدة أفلام تحتوي على مشاهد بين شخصيات مثلية.

يذكر أن الإمارات قررت عرض الفيلم تحت تصنيف "PG"، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عاما.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

المصدر: RT